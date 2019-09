© Copyright : DR

Le Général Ahmed Gaïd Salah ne cache plus son omnipotence et se permet de donner des ordres explicites au "Chef de l’État", Abdelkader Bensalah, pour convoquer «l'élection présidentielle» malgré l’opposition manifeste du peuple algérien frère. Décryptage.

Le Général Gaïd Salah vient de démontrer explicitement, à quiconque douterait encore, qu’il est le seul maître à bord en Algérie. Abdelkader Bensalah, du coup, n’a de «Chef d’État» que le nom, pas plus d’ailleurs que le gouvernement «poisson d’avril», ou encore ces magistrats téléguidés par le puissant Général pour régler ses comptes avec ses anciens ennemis et éliminer toute velléité d'opposition pour régner en maître absolu sur le pays.

C’est au sein d’une caserne militaire que ce Général trop imbu de lui-même, malgré son niveau de scolarité piteux et pitoyable (Certifcat d’études primaires!), a ordonné, solennellement, la convocation de l’élection présidentielle le 15 septembre courant. Encore une fois, c’est le chef de l’armée et non le "Chef d’État", fût-il un paillasson sur lequel il s'essuie les pieds!, qui convoque cette présidentielle à la coloration vert-kaki, malgré le refus farouche du peuple algérien frère qui conditionne cette élection au départ de tous les résidus du régime hérité de l'ex-colonel Boukharrouba (Houari Boumediene), à leur tête l'actuel chef de l’armée, le Général Ahmed Gaïd Salah.

Que cherche alors ce Général que tout le monde sait inculte, brute et bête, en défiant et la Constitution dont il se gargarise à tout vent et la volonté de son peuple qui veut desserrer le joug de la mafia galonnée? Après avoir embourbé l’armée dans les problèmes politiques et détruit la vocation populaire de son armée, il est aujourd’hui dans une posture insoutenable de provocation à l’égard des millions d’Algériens qui se battent depuis le 22 février pour l’instauration d’un État civil, réellement démocratique et populaire.

Sans peut-être s’en rendre compte, tellement il est obtus et aveuglé par le pouvoir, l’attitude suicidaire de ce Général décérébré risque d’entraîner le pays dans un nouveau cycle de violences qui, qu’à Dieu ne plaise!, sera un désastre non seulement pour l’Algérie, sans doute-il les pays du voisinage en pâtiront pour longtemps.

Mais ce qui est encore plus grave, c’est cette attitude passive de ces mêmes pays du voisinage, pour ne pas parler de l’ONU, ou encore de ces preux chevaliers des droits de l’homme bon teint qui continuent de se confiner dans un silence complice, voire assassin. Qu’attendent-ils alors pour dénoncer cette dérive autoritaire dangereuse de l’oligarchie vert-kaki à l’encontre de 40 millions de civils algériens? Pourquoi personne ne se manifeste et se scandalise face à ce dérapage qui risque de coûter très cher à la stabilité de l’Algérie et à travers elle, la région tout entière?

Inadmissible!