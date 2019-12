Algérie. Procès des oligarques: les ex-PM Ouyahia et Sellal écopent de 15 et 12 ans de prison ferme

© Copyright : DR

Les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivis dans des affaires de corruption et d'abus de pouvoir, notamment dans l'affaire de montage automobile, ont été condamnés mardi respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme par le tribunal de Sidi M'hamed à Alger.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Le360 Afrique avec agences