Algérie. Présidentielle: Abdelmajid Tebboune réclame "une écrasante victoire"

Abdelmadjid Tebboune affirme avoir écrasé ses concurrents avec plus de deux tiers des voix exprimées. Un chiffre difficile à croire, tout comme le taux de participation qui aurait bondi de 7,92% à plus de 40% entre 11h et la clôture des bureaux de vote.

Par Mar bassine