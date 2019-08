Algérie: les étudiants resserrent l'étau autour du Général Gaïd Salah

Départ du régime militaire: les étudiants algériens persistent et signent.

Décidément, c'est la mobilisation la plus importante à être enregistrée parmi les étudiants sortis pour le 26è Mardi (20 août) réaffirmer, envers et contre le Général-président Ahmed Gaïd Salah et ses sbires, la fin du règne vert-kaki et réclamer haut et fort l'instauration d'un État civil. Détails.

Cette forte mobilisation enregistrée ce mardi 20 Août parmi les étudiants annonce une rentrée politique houleuse pour le régime militaire en proie depuis le 22 février à une révolution pacifique inédite. "Dawla madania, machi askaria" ("État civil, non militaire"), ont scandé ce mardi des milliers d'étudiants rassemblés place des Martyrs, à Alger. Alger: simulacre de dialogue: les étudiants disent «Non» au Gang mené par le Généralissime Samedi 17 août, ce sont ces mêmes étudiants qui ont pris d'assaut le siège du soi-disant "Panel de dialogue", à Alger, pour réitérer leur rejet du simulacre de dialogue proposé par le régime vert -kaki mené par le Général Gaïd Salah, et dont l'objectif inavoué est de court-circuiter la volonté de changement de régime à la faveur d'une nouvelle république réellement démocratique et populaire. 10h50

حضور كثيف للطلبة، أولياء، مواطنون في ثلاثاء الطلبة

La mobilisation la plus importante depuis des semaines#الجزائر #ثلاثاء_الطلبة#Alger #Mardi_des_Etudiants pic.twitter.com/4jeVJCHhK5 — Khaled Drareni (@khaleddrareni) August 20, 2019 Le maintien de cette forte mobilisation est la preuve de l'échec de toutes les manigances ourdies par le chef d'état-major de l'armée algérienne, le Général octogénaire Ahmed Gaïd Salah, pour se cramponner au pouvoir. Ce dernier doit comprendre que sa fuite en avant ne fait que renforcer la détermination du peuple algérienne frère à aller de l'avant pour concrétiser son aspiration à la liberté et la démocratie.

Par Ziad Alami