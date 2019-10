Algérie: le think tank Jamestown Foundation prédit une situation «explosive et précaire»

Le think tank américain Jamestown Foundation a fait part de ses craintes quant à la détérioration de la situation en Algérie. Elle craint que des erreurs, réactions de l’armée et groupes hostiles aux manifestations pacifiques ne fassent basculer le pays vers une situation "explosive et précaires".

Par Karim Zeidane