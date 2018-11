Algérie: le Premier ministre ne veut plus être le souffre-douleur de l'entourage de Bouteflika

Ahmed Ouyahia, premier ministre algérien.

© Copyright : DR

Dans la perspective de la succession plus ou moins imminente de Absdelaziz Bouteflika, le premier ministre Ahmed Ouyahia fait l'objet d'incessantes attaques. Il a décidé de plus faire profil bas et rendre coup pour coup.

Par Mar bassine