Algérie: la fausse parade pour éviter les crashs en série d'avions militaires

En moyenne, l'armée algérienne voit chuter chaque année un de ses appareils, à cause de la vétusté de la flotte et du manque d'entretien, mais aussi de la mauvaise formation des pilotes. Et c'est sur ce dernier point uniquement que s'orientent les recherches de solutions. Est-ce bien sérieux?

Par Mar bassine