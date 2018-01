Algérie: échec des différents gouvernements à réduire la facture des importations

La politique de réduction de la facture des importations a une fois de plus échoué en 2017. L’objectif fixé est loin d’être atteint malgré les quotas et les restrictions. Le déficit de la balance des paiements reste élevé et réduit les réserves de change du pays.

Par Karim Zeidane