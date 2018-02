Algérie. Dotation touristique: les Algériens n'ont plus droit qu'à 100 euros!

L’allocation touristique accordée aux Algériens voulant se rendre à l’étranger est plus que dérisoire, comparativement aux Marocains et Tunisiens. Du coup, ils recourent au marché noir et rivalisent d’ingéniosité pour sortir les devises du pays, à l'instar des trafiquants de drogue.

Par Karim Zeidane