Algérie: deux ex-Premiers ministres et plusieurs anciens et actuels ministres convoqués par la justice

Deux anciens Premiers ministres et plusieurs ex-ministres et hauts responsables de l’ère Bouteflika sont convoqués par la justice. Ils sont accusés de dilapidation des deniers publics, de détournement et d’accaparement illicite de privilèges. L'argentier actuel du pays est lui aussi convoqué.

Par Karim Zeidane