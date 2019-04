Algérie: deux commandants de région militaire mis aux arrêts

© Copyright : DR

Le procureur près de la cour militaire de Blida, a émis deux mandats de dépôt à l'encontre de deux anciens commandants de région militaire au motif de "dissipation et recel d'armes et de munitions de guerre au profit de personnes non habilitées à les détenir".

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Karim Ben Amar