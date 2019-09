© Copyright : DR

29 Vendredis se sont écoulés depuis le déclenchement, le 22 février 2019, des manifestations antirégime, le nouveau timonier d'Alger, le Général Gaïd Salah, dans l'oeil du cyclone populaire, n'en fait qu'à sa tête et veut conforter, via (sa) présidentielle, la démocrature algérienne. Décryptage.

Les manifestations antisystème se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque Vendredi antirégime apporte son lot de nouveaux slogans, dessins, caricatures, tout juste sortis de l'imagination d'un peuple toujours prêt à en découdre pour balayer le Club des Pins, à Alger, d'apparatchiks fossilisés bons pour le musée de l'histoire des Bokassa-gueule-de-loup!

Il en va ainsi de ce dessin arboré, hier vendredi 6 septembre, à Alger, par un manifestant lucide, caricaturant le simulacre d'élection présidentielle que le nouveau satrape d'Alger, le Général Ahmed Gaïd Salah, a annoncée, depuis une caserne militaire!, pour le 15 décembre, contre la volonté du peuple algérien frère, qui revendique inlassablement une transition en perspective d'élections réellement libres, transparentes et démocratiques.

Urne ou urinoir? Sous la dictature vert-kaki, c'est du pareil au même!

Le dessin arboré par ce manifestant inspiré démasque sans ménagement ce scrutin que le Général Ubu s'empresse d'organiser vaille que vaille, pour s'assurer, via un nouveau président fantoche désigné, une survie pour la démocrature (dictature camouflée) algérienne, et se soutraire à toute reddition des comptes devant la justice et le peuple dont les richesses sont systématiquement pillées et détournées à l'étranger, par une mafia vert-kaki qui n'a eu de cesse d'agiter l'épouvantail de "l'ennemi extérieur" pour justifier et multiplier les contrats d'armement, avec ce que cela comporte de rétrocommissions qui se comptent en centaines de milliards de dollars dérobés et placés dans des comptes en Suisse notamment, l'immobilier à Paris, que sais-t-on encore, les corniches luxueuses de la Costa del Sol, en Espagne...

Ce dessin représente une urne sous forme d'urinoir (latrines, hachakoum!), où les gens peuvent se retirer pour faire leurs ablutions ou se soulager de leurs déjections corporelles!

Le dessin aurait pu être interprété sur le mode de l'humour, n'était ce dégoût inspiré par les "pets" que le Général ventriloque n'a eu de cesse de laisser échapper, au point de provoquer une nausée généralisée!

Une chose, cela dit, reste sûre: le peuple algérien frère a dit son mot, le régime vert-"kaka" peut aller voir ailleurs.