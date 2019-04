Algérie: acculé par Gaïd Salah, le général Khaled Nezzar accuse le Maroc et la France

© Copyright : DR

Alors que le débat sur le départ du régime algérien devait rester dans les frontières du pays, le général Khaled Nezzar a jugé bon d'affirmer que ce dont on l'accuse est un complot ourdi par le Maroc et la France. Cela aurait commencé depuis ses déboires avec la justice suisse, et se poursuit.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Djamel Boutebour