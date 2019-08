© Copyright : DR

Des étudiants ont pris d’assaut ce samedi 17 août le siège du soi-disant «panel de dialogue», qui devait installer son Conseil consultatif, en réaffirmant avec force la revendication populaire de départ du Gang mené par le Général Gaïd Salah.

Nouveau rebondissement spectaculaire au lendemain du 26è Vendredi des manifestations anti-régime, dont le slogan -clef a été «Elle arrive, elle arrive, la désobéissance civile !». Ce samedi 17 août, des étudiants ont pris d’assaut le siège du «Panel de dialogue», rue Belmhidi, à Alger.

Le «raid» estudiantin est intervenu alors que ledit "Panel de dialogue" orchestré par le Général-président Ahmed Gaïd salah, devait installer son «Conseil consultatif», en prélude à la mise en oeuvre de ce simulacre de dialogue destiné à court-circuiter la contestation du peuple algérien frère, aujourd'hui plus que jamais résolu à chasser le régime vert-kaki et installer une nouvelle république espérée démocratique et populaire.

Le 26è Vendredi des manifestations anti-régime a démontré que le mouvement populaire contestataire est loin de s'essouffler, loin de loin. Malgré la chaleur torride, les vacances, les Algériens frères sont descendus avec force dans les rues pour réaffirmer leur volonté ardente de voir émerger un État civil, et tourner de manière définitive le pouvoir de l'oligarchie militaire aux manettes depuis l'indépendance de l'Algérie, en 1962.