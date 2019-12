© Copyright : DR

Une foule d'une ampleur exceptionnelle manifeste à Alger à l'occasion du dernier vendredi avant l'élection présidentielle, massivement rejetée par les Algériens.

La participation, impossible à évaluer précisément en raison notamment de l'absence de comptage officiel, semble comparable à celle du 1er novembre --lorsque la marche a coïncidé avec le 65e anniversaire du début de la guerre d'indépendance-- et à celles des plus grandes manifestations de mars, avril et mai.

Développement suivra.