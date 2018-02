© Copyright : DR

Célèbre pour avoir modifié une photo de Che Guevara, devenue iconique et qui fut arborée par la jeunesse de toutes les latitudes sur des T-shirts, l'artiste irlandais Jim Fitzpatrick s'empare désormais de la figure de la jeune Palestinienne Ahed Tamimi.

L’artiste a dédié à la jeune Palestinienne un tableau célébrant sa bravoure face aux militaires surarmés de Tsahel. Dans une vidéo diffusée ces derniers jours, Jim Fitzpatrick explique qu’Ahed Tamimi est devenue un symbole de courage dont on parlera longtemps.

Tout en soulignant le respect qu’il a pour la jeune Palestinienne, Jim Fitzpatrick dénonce la manière dont elle est traitée par Israël.

L’artiste ajoute qu’il a cherché à dessiner Ahed Tamimi comme une femme forte intellectuellement, pleine de courage. Pour lui, cette jeune fille est "la véritable Wonder Woman". C'est d'ailleurs ainsi qu'il a intitulé son tableau. Et ce faisant, l'artiste fait directement référence à l'actrice israélienne qui tenait le rôle vedette du film de super-héros américain Wonder Woman réalisé par Patty Jenkins et sorti en 2017.

Jim Fitzpatrick reconnaît également avoir été touché par la photo où l’on voit la jeune fille portant fièrement le drapeau de la Palestine. Image dont il s'est visiblement inspiré.