Afrique: est-ce le début de la fin des dinosaures politiques?

© Copyright : DR

Mugabe, Jammeh, Bouteflika et El-Béchir ont en commun d’avoir monopolisé le pouvoir durant des décennies avant d’être renversés par des révolutions pacifiques. Pour l'avenir, la limitation du nombre de mandats présidentiels doit être la règle et non l’exception pour finir avec les présidents à vie.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop