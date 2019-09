© Copyright : DR

Les crimes graves ont continué d’augmenter en Afrique du Sud durant l’exercice 2018-2019, en particulier les meurtres qui ont grimpé de 3,4 pc, selon un rapport présenté jeudi au parlement de ce pays d’Afrique australe.

Le rapport, présenté par le ministre de la Police Bheki Cele, dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire en Afrique du Sud, deuxième plus grande économie africaine.

«Le tableau n’est pas du tout reluisant», a lancé le ministre, précisant que 21.022 meurtres ont été commis dans le pays en 2018/2019. Ces chiffres montrent que les meurtres ont augmenté de 686 cette année, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les offenses sexuelles ont augmenté de 4,6 pc et les tentatives de meurtre de 4,1 pc. Tous les autres types de criminalité se sont inscrits dans une tendance haussière, révèle le rapport.

Le KwaZulu-Natal, le Cap occidental, le Cap oriental et Gauteng sont les provinces les plus affectées par la criminalité.

Les chiffres révélés par le ministre de la Police font, par ailleurs, état de 47 meurtres de fermiers blancs. Cette catégorie suscite de vives tensions raciales. Des membres de la minorité blanche du pays (environ 8 pc de la population) affirment être la cible d’une vague délibérée de meurtres destinée à leur faire quitter leurs propriétés.

Seule bonne nouvelle dans le rapport gouvernemental, les crimes liés au trafic de drogue ont reculé légèrement.

La hausse de la criminalité en Afrique du Sud est directement liée à la crise économique et à l’absence d’opportunités qui en résulte, estiment les analystes.

Le pays ne s’est jamais remis de la crise financière mondiale de 2008. Cette économie, comptée parmi les plus industrialisées du continent, affiche un taux de chômage de près de 30 pc de la population active, selon les chiffres officiels.

L’an dernier, plus de 20.000 personnes ont été assassinées dans le pays, soit 57 personnes par jour, des chiffres qui font de l’Afrique du Sud l’un des pays les plus dangereux au monde.

Les femmes sont particulièrement vulnérables. Une centaine de viols sont recensés chaque jour, et une femme meurt sous les coups d’un proche toutes les huit heures.

Contrairement à une opinion largement répandue, le taux d’homicides pour 100.000 habitants a toutefois chuté depuis la fin du régime de l’apartheid. En 1994, le pays, au bord de la guerre civile, enregistrait 74 homicides quotidiens.

Les habitants plus aisés vivent aujourd’hui cloîtrés dans des complexes ultra-sécurisés, derrière des murs hérissés de fils électriques et de caméras et sous la protection de gardes armés.