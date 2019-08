Afrique. Comment éviter ce drame récurrent de l'explosion d'un camion-citerne ...et sauver des vies?

43 personnes sont mortes sur le coup, au moment de l'explosion. Depuis, 50 autres qui étaient hospitalisées ont péri.

© Copyright : DR

Les explosions de camion-citernes sont un drame courant des pays d'Afrique. A chaque fois, des morts violentes par dizaines, et des blessés à vie. A chaque fois, le même scénario se répète et la mécanique macabre est la même. Pourquoi tant d'accidents? Et à qui la faute?

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop