3e mandat: faut-il brûler les constitutions africaines?

Les limitations du nombre de mandats présidentiels en Afrique remontent à 1934. Toutefois, ce mode d’alternance démocratique est de plus en plus remis en cause et suscite débats et violences à cause des changements de constitutions visant à pérenniser les dirigeants au pouvoir. Quelle issue?

Par Moussa Diop