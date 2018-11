© Copyright : DR

MEDI1TV va lancer une nouvelle émission mensuelle intitulée "with Morocco, from Washington", produite dans la capitale américaine Washington DC, a annoncé la chaîne hier, vendredi.

Cette émission sera animée par l'ancien ambassadeur et porte-parole du Département d’État américain, Adam Ereli, en présence de spécialistes et experts de renommée mondiale des questions géopolitiques, a indiqué MEDI1TV dans un communiqué.

Le premier épisode de l'émission, qui sera diffusé ce dimanche 4 novembre, traitera de la question des visées iraniennes en Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que du rôle du Royaume du Maroc en tant qu'acteur incontournable de la stabilité dans la région du Maghreb et du Sahel, a fait savoir la même source. Pour en débattre, Adam Ereli accueillera Giorgio Cafiero, le président de l'Institut "Gulf State Analytics" et William Lawrence, professeur universitaire et ancien diplomate spécialiste de la région MENA.

L'émission "with Morocco, from Washington" s'inscrit dans "le positionnement de la chaîne en tant que média global d'information à vocation africaine et internationale et dans le cadre de l'enrichissement de ses programmes de débats et d'analyse de thématiques de nature géopolitique régionale et internationale", lit-on dans le communiqué.

La diffusion en langue arabe aura lieu ce dimanche 4 novembre à 21H30 sur les canaux Medi1TV Maghreb et Medi1TV Arabic, tandis que la version en langue française sera diffusée le dimanche 11 novembre prochain sur le canal Medi1TV Afrique.

MEDI1TV a été créée en 2006 sous l'appellation Medi1Sat en tant que chaîne d'information en continu, bilingue et de proximité pour le Maghreb. Sa mission était de porter et de véhiculer le point de vue maghrébin sur l'actualité mondiale. En 2010, la transition vers une chaîne généraliste a été opérée avec le changement de sa dénomination devenant MEDI1TV, principalement axée sur la promotion du modèle sociétal marocain.