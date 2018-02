Avec sa voix grave, ténébreuse et un ton rappelant la légendaire Naïma Samih, la Marocaine Shaïmae Abdelaziz a épaté le jury et le public de The Voice hier samedi 17 février sur MBC. Au point de pousser un membre du jury, l'Egyptien Hamaki, à faire l'impossible pour la recruter dans sa team.