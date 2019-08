© Copyright : DR

La directrice de l’information de 2M s’en est prise à la ministre PJDiste de la Famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement social qu’elle accuse d’immobilisme face au calvaire des pensionnaires du centre de Tit Mellil.

Samira Sitaïl s’est fendu d’un message peu amène à l’encontre de Bassima Hakkaoui. S’indignant quant la situation déplorable du centre de bienfaisance de Tit Mellil, aux environs de Casablanca, la journaliste s’est adressée avec des propos acerbes et empreints de tristesse à la ministre.

«Tout le monde se renvoie la balle. Pourtant, il y a un ministère avec «SOLIDARITE» écrit bien en évidence parmi les missions sensées être les siennes. Madame Hakkaoui, on meurt à Tit Mellil et vous ne faites rien. Que peut-il y avoir de plus important que cela ?», s’est indignée la directrice de l’information de 2M sur son compte Twitter.

Le message de Samira Sitaïl, accompagné d’un reportage vidéo, a trouvé un large sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont appuyé ses dires, exprimant également leur indignation.