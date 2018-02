© Copyright : DR

Tahera Rahman est devenue la première femme voilée à présenter un journal télévisé aux Etats-Unis, après plusieurs années de dur labeur et de patience. Découvrez cette success story.

Tahera Rahman est entrée dans l’Histoire. Cette femme, qui a débuté dans le monde de la télévision il y a plusieurs années sans pouvoir réaliser son souhait, a finalement obtenu gain de cause.

Une chaîne de télévision appartenant au géant CBS à Rock Island, dans l'Etat de l'Illinois, a accepté que Tahera Rahman présente le journal en étant voilée. C’est l’aboutissement d’un rêve pour cette journaliste qui, longtemps confrontée au refus, a dû travailler dans les coulisses en préparant des reportages.

Dans une rencontre avec la presse, elle a rappelé les obstacles qui se sont dressés devant elle à cause de son voile. Mais elle n’a jamais perdu la foi, attendant religieusement sa chance pour prouver ses capacités professionnelles. «Tout vient à point à qui sait attendre», comme dit le vieil adage.

La famille de Tahera Rahman n'est pas peu fière. Interviwée dans la vidéo ci-dessus, elle exprime toute sa joie de voir sa fille briller ainsi. Le premier jour d'apparition de sa fille, sa mère a même laissé s'achapper quelques larmes. "C'est un grand pas pour notre communauté et un véritable exemple non seulement pour les musulmans mais pour la diversité dans notre pays", dit-elle dans un anglais parfait et sur un ton des plus tendres et trahissant une grande sagesse.