Ce n’est pas la chanson du siècle, mais au pays des aveugles, le borgne est roi. "We Come Back", une chanson en l’honneur des Lions de l’Atlas, vient réparer l'insulte au bon goût, dont le grand spécialiste ès Tout, Saïd Naciri, s’est rendu coupable avec sa «Malhama». On regarde.