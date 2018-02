© Copyright : DR

La région d'Erfoud est un havre de petits cailloux remplis de mystères. Un véritable trésor que la chercheuse marocaine Hasnaa Chennaoui Aoudjehane passe le plus clair de son temps à recenser.

Hasnaa Chennaoui Aoudjehane est géochimiste et spécialiste des météorites. Cette enseignante à la la faculté des sciences de Ben M'sik est une chasseuse d'étoiles. Dans l'émission "Faut pas rêver" sur France 3 dédiée à la route des oasis, Hasnaa et son mari Mohammed ont été suivis durant leur expédition dans la région de l'Agoudal, sur les contreforts de l'Atlas. A plus de 200 km de là, Erfoud est, depuis 2008, la capitale des météorites, où les bergers font de la vente de ces pierres mystérieuses tombées du ciel un commerce très juteux, commen on peut le voir dans le reportage.