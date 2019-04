© Copyright : Le360

Un forum portant sur les nouveaux espaces médiatiques a évoqué un projet de création de chaînes TV privées au Maroc. Le projet cible la promotion du champs de l'audiovisuel dans le Royaume. Compte rendu.

Participant à un forum sur "les opportunités et les les défis qui se posent aux nouveaux espaces médiatiques", le ministre de la Communication et de la culture, Mohamed Laaraj, n'a pas exclu, en collaboration avec la HACA (Haute autorité pour la communication audiovisuelle), que le Maroc s'ouvre aux chaînes de télévision privées en libéralisant cet espace, encore fermé, au secteur privé.

Ce forum, dédié aux défis des nouveaux espaces médiatiques, a été organisé hier vendredi après-midi par le Centre "Chourouk" pour la démocratie, l'information et les droits de l'Homme, une ONG que préside Mohamed Aujjar, ministre de la Justice.

"Les chaînes TV privées sont inscrites dans la vision de la HACA. Nous avons également une vision pour parvenir prochainement à une charte déontologique concernant la presse électronique", a déclaré Laaraj.

Mohamed Aujjar a de son côté affirmé que le "monde dans son ensemble est confronté aux défis médiatiques dans ses volets technologiques, de liberté et de lois". Ces défis portent sur "la préservation de la vie privée des gens, respect des valeurs éthiques et du professionnalisme".

A la question de savoir comment le Maroc peut relever les défis médiatiques, Aujjar estime que le secteur doit trouver un équilibre en encourageant les nouveaux espaces médiatiques et en oeuvrant pour davantage de responsabilisation et de professionnalisme" des journalistes. "Il faut pousser le journalisme au professionnalisme à travers une formation de qualité et le respect du devoir et des obligations".