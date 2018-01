© Copyright : DR

Brigitte Lahaie, l'une des signataires de la tribune contestée du quotidien "Le monde" a craqué en pleine interview sur le plateau de l'émission "L'invité" de Patrick Simonin sur TV5 monde.

Après ses propos sur le viol, Brigitte Lahaie fond en larmes sur le plateau de l’émission "l’invité" de TV5 monde. L’animatrice de Sud Radio, l’une des 100 signataires de la tribune contestée du journal «Le monde» a craqué en pleine interview. Celle qui a déclaré «on peut jouir lors d’un viol» sur BFM TV semble regretter un peu cette sortie médiatique.

«Je regrette que cela ait été mal compris et surtout sorti de son contexte», explique-t-elle au présentateur Patrick Simonin. «C’est malheureusement une vérité. J’aurais peut-être dû ajouter ce “malheureusement”», reconnaît-elle avant de justifier ses propos. «Ce que je voulais dire, c’est que parfois, le corps et l’esprit ne coïncident pas (...) Je dis simplement que si on veut vraiment avancer sur la violence faite aux femmes, il faut peut-être comprendre comment on peut, en amont, faire que les choses changent».

Et d’ajouter, trés émue: «Je peux regretter cette phrase parce que je n’ai pas vécu une journée très agréable. Mais, je ne dis jamais les choses pour blesser à l’antenne».

À la question «Êtes-vous une femme blessée?», Brigitte Lahaie sera incapable de répondre, trop envahie par l’émotion.