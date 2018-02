Il est beau comme pas permis, cultivé comme il se doit et il a un secret: une voix qui envoie directement au paradis perdu de l’Andalousie. Bien sûr, il est Marocain. Et ça, tout le monde le sait désormais. Aissam Serhane a envoûté le jury et le public de The Voice MBC hier samedi. Regardez.