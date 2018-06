Vidéo. "A tchao bonsoir!" ou la fin des "Guignols de l’info"

La marionnette de l'émission de télévision «Les Guignols de l'Info» du journaliste et présentateur Patrick Poivre d'Arvor.

© Copyright : DR

Les marionnettes mythiques vont disparaître à la rentrée prochaine. Après 30 années de bons et loyaux services, «Les Guignols de l’info» et le JT parodique de Canal+ diront adieu à leur grand public en France, au Maroc et un peu partout dans le monde.

La direction de Canal+ a annoncé, ce vendredi 1er juin, la suppression du JT parodique et des «Guinlos de l’info» de la grille de la rentrée prochaine. Devenus un véritable phénomène de société, «Les Guignols de l’info» sont apprécié de tous. Femmes et hommes politiques, artistes, sportifs…, ont eu droit au «traitement spécial» des artistes de cette émission remarquable. Beaucoup regretteront le disparition des «Guignols»- un symbole irréfutable de la démocratie et de la liberté d’expression. Nombreux sont ceux qui diront à haute voix: «adieu et merci». Il restera heureusement les DVD que nombre de fans gardent jalousement et qu’ils ne se lasseront jamais de visionner. Créée en 1988 par Alain de Greef, l’émission constituait une part importante de l’ADN de la chaîne, mais les audiences n’étaient plus au rendez-vous depuis plusieurs années.

Par Khalid Mesfioui