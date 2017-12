© Copyright : DR

La chaîne de télévision MEDI1TV vient de lancer sa première plateforme VOD TV (vidéo à la demande) au Maroc, intitulé ASHAMIL.

Cette plateforme accessible via le lien «ashamil.tv», propose un service diversifié permettant aux utilisateurs de redécouvrir un catalogue varié de programmations et productions de la chaîne durant ces dernières années au travers des documentaires, séries et fictions, et qui sera enrichi par de nouvelles thématiques autour du sport et des magazines, indique MEDI1TV dans un communiqué.

Doté d'une interface conviviale et multimodale, ASHAMIL propose un catalogue de plus de 440 programmes toutes catégories confondues, avec une richesse éditoriale privilégiant la lecture et le divertissement.

La majorité des produits sont disponibles en format HD et sont proposés en libre accès, offrant un vaste choix de thématiques, indique la même source, soulignant que l’accès aux programmes dotés de droits restreints sur le net est soumis à la géolocalisation en fonction des territoires de diffusion.

''Ainsi, grâce à la mise en ligne de la plateforme VOD ASHAMIL, MEDI1TV projette de développer une audience lui permettant de fidéliser plus de téléspectateurs du mobile en leur proposant une nouvelle expérience sachant la puissance du mobile et l’évolution du mode de consommation numérique axé essentiellement sur la vidéo. L’objectif étant de créer un écosystème de diffusion, offline et digital, riche et diversifié permettant d’offrir un contenu de qualité à un public très large'', précise le communiqué.

Selon la même source, la présence digitale de MEDI1TV à travers le site «medi1tv.ma» enregistre des performances en constante évolution, faisant partie des dix premiers sites marocains. Sur les réseaux sociaux, la page Facebook de MEDI1TV enregistre plus de 6 millions d’abonnés, alors que 1.5 million d’internautes suivent l’actualité sur le fil Twitter MEDI1TV, fait savoir MEDI1TV.