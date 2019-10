© Copyright : DR

"TheShukran", un réseau social créé par la Maroco-Italienne Fatna El Hamrit, vient de lancer un concours photographique au Maroc pour célébrer le "Merci" dans le monde.

Quelque 52 artistes de renommée participent à ce concours et les candidats marocains peuvent s'y inscrire gratuitement jusqu'au 15 novembre 2019, en postant leurs photos sur l'application theShukran sous l'hashtag #tswpc2019 #shukran, indique lundi le réseau dans un communiqué, relevant que les finalistes participeront à l'exposition internationale "Say Shukran" dont l'inauguration se tiendra à Milan à l'occasion de la journée mondiale de la gratitude.

L'exposition voyagera après dans le monde entier pour célébrer le "merci", un geste commun aux peuples du monde, trop souvent sous-estimé, ajoute-t-on de même source.

"Il était temps de créer un réseau social qui puisse montrer la fierté, la culture, et l'identité arabo-marocaine dans le monde. TheShukran est différent du concept de Facebook, ou Instagram, c'est un réseau unique dans son genre", indique Fatna El Hamrit citée dans le communiqué, ajoutant qu'il s'agit d'un projet qui "éveille la fierté marocaine et arabe et qui veut créer une nouvelle culture à travers un "merci"".

Il s'agit aussi, selon elle, d'insuffler une "nouvelle révolution pacifique fondée sur le respect, le remerciement, les valeurs, en s'éloignant de la superficialité des autres réseaux sociaux".

Le concept au concours consiste à réunir des millions d'utilisateurs autour de plusieurs sujets : lifestyle, mode, technologies, art culinaire et photographie dans le monde arabe, indique le réseau, notant que "Not like, just Shukran" est la devise de "TheShukran", qui, grâce à ses utilisateurs, présentera au monde la beauté et l'histoire du Maroc et du monde arabe.

"TheShukran" est constamment dans le top 10 des applications les plus téléchargées au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Tunisie, au Pakistan et au Bangladesh et compte près d'un million d'utilisateurs actifs : jeunes avec des projets et des messages pour changer le monde, conclut le document.