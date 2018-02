© Copyright : DR

Le centre interprofessionnel d'audimétrie médiatique (CIRAD) a un nouveau patron. Hicham El Khlifi, de Radio Mars, remplace Ilham ben Boumehdi, la directrice générale adjointe de Hit Radio. Les premiers chiffres sous son mandat.

Les premiers résultats d'audience radio sous le mandat de Hicham El Khlifi viennent d'être communiqués. Il apparaît que d’octobre à fin décembre 2017, près de 15 millions de Marocains (14,93) ont écouté la radio un jour dans la semaine, soit 54,5% de la population nationale des 11 ans et plus. Le weekend, ils étaient en moyenne 13,8 millions d'auditeurs (soit 52% des 11 ans et plus).

Les derniers résultats de la mesure d’audience radio montrent que les auditeurs sont fidèles à la chaîne qu'ils écoutent et y consacrent en moyenne 2h52 minutes de leur temps les jours de semaine (5 minutes de moins les jours de weekend). Au gré des émissions, ils partagent leur écoute entre 2 et 3 stations (2,5 en semaine et 2.4 le weekend).

Les émissions matinales (6h-10h) confirment leur rôle de locomotives des audiences. Elles réunissent plus de 7 millions d’auditeurs (7,072 millions) un jour moyen de semaine du lundi au vendredi.

Si la radio touche globalement une part plus importante de la population masculine (58% des hommes contre 51% des femmes), elle réunit indifféremment toutes les tranches d’âge. Elle est particulièrement sélective sur les catégories socio-économiques les plus nanties (ABC1) dont elle touche 62% des effectifs (contre 54,5% des 11 ans et plus en général).

Au classement des audiences par grande ville, c’est à Casablanca que le média radio couvre la plus grande part de la population des 11 ans et plus (63.31%). Agadir (61,93%), Rabat (61,09%) et Marrakech (60,42%) complètent le quatuor de tête. Dans ces villes, la pénétration du média est largement supérieure à la moyenne nationale (54,5%).

