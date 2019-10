© Copyright : DR

Radio Plus, station créée par le journaliste Abderrahmane Adaoui, aurait accumulé des pertes de l’ordre de 133 millions de dirhams. Le groupe Holmarcom a dû intervenir pour limiter les dégâts et se débarrasser d’un investissement encombrant. Les détails.

Radio Plus, station privée créée par le journaliste Abderrahmane Adaoui, croule sous les dettes.

Selon Maghreb Confidentiel, dans sa dernière livraison, cette radio aurait accumulé des pertes estimées à 133 millions de dirhams. Le bulletin parisien explique que Mohamed Hassan Bensaleh, PDG de la holding familiale Holmarcom, serait intervenu dernièrement pour augmenter le capital de ladite radio et en éponger les pertes.

A la date du 12 septembre dernier, il aurait ainsi fait passer le capital de Radio Plus de 1 à 144 millions de dirhams pour épurer des pertes estimées à 133 millions de dirhams.

Mais, selon la même source, il ne serait question que d’une opération de sauvetage pour se débarrasser du bébé et de l’eau du bain. En effet, le groupe Holmarcom s’apprêterait à vendre Radio Plus et faire fructifier «ses précieuses licences de diffusion à Casablanca, Marrakech, Agadir».

Radio Plus a été créée en 2006 et a été reprise par Holmarcom en 2010. Figure connue du paysage médiatique national, Abderrahmane Adaoui, son fondateur, a longtemps servi à la RTM (la SNRT actuellement). Il animait, jusqu’à il y a quelques semaines, sur Al Oula, l’émission de débat hebdomadaire «Qadaya Wa Ara’e».