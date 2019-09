Paris: Aziz Akhannouch porte plainte contre «Maghreb Confidentiel»

Le360 a appris que le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a déposé une plainte à Paris contre le bulletin d’informations «Maghreb confidentiel» pour diffamation publique.

Dans sa dernière édition électronique, datée du 26 septembre, le bulletin d’informations parisien Maghreb Confidentiel a publié une information accusant le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, d'avoir "fait une razzia pour faire disparaître un numéro de TelQuel des kiosques". Information par ailleurs démentie par le magazine TelQuel. Vidéo. Agadir: Akhannouch met en garde contre "les marchands de désespoir"

Selon nos informations, la plainte a été déposée, vendredi 27 septembre, par Me Olivier Baratelli, avocat au barreau de Paris.

Par Ayoub Khattabi