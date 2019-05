© Copyright : Le360

Dans son périple hollywoodien, Simo Benbachir vous fait découvrir cette semaine Amine Belghazi et Oubeid Allah Hlal, duo formant «Les Inqualifiables», qui excelle dans l'humour. A ne surtout pas rater.

Le duo «Les Inqualifiables» est né d’une rencontre entre deux jeunes Marocains, Amine Belghazi et Oubeid Allah Hlal.

Ces deux jeunes marocains observateurs, drôles, énergiques, souriants, danseurs, sont rassemblés pour un seul but: vous faire rire.

Amine a son Master en management marketing tandis que Oubeid Allah est médecin spécialiste. Cependant, une même chose les unit : un humour décapant.

Rencontrés au lycée, leur passion pour l’humour est palpable, ils se complètent, se comprennent, et leur entourage, répond bien. C’est comme cela que tout a commencé.

Puis vint le jour où ils eurent l’occasion de monter sur scène pour une improvisation de vingt minutes, les échos étaient très favorables. Cela les a poussés à envisager de monter un spectacle dans les meilleurs délais. Ce qu’ils ont fait vingt jours après en montant le show «QUI ES-TU ?», ce fut un grand succès auquel ils ne s’attendaient pas, qui concrétise un rêve d’enfance.

Complices dans la vie comme sur les planches

Ces deux affamés de la scène ont poursuivi leur rêve en offrant à leur public un nouveau spectacle sous le nom de «2h de rire» à l’occasion de leur première année ensemble. L’aventure ne s’arrête pas là, puisque le duo se produit à nouveau avec un spectacle, le meilleure de leurs sketchs, sous le nom «Les inqualifiables sur scène».

Complices dans la vie comme sur les planches, Amine et Oubeid Allah se fixent le défi de transmettre leur goût pour l’humour fin, absurde et burlesque. Le duo chérit l’expérience du "faire rire" comme un exercice de pointe où il cherche à exceller, s’inspirant de grands noms comme les Robins de bois, les Inconnus, les Monty python et Adil Imam et vouent un respect incommensurable à la perle de l’humour national, Hassan El Fad.

Parallèlement à leurs spectacles, Les Inqualifiables appartiennent à la troupe “Hassan El Fad ou Rba3to” qui se produit sur différentes scènes dans le cadre d’une tournée nationale 2016 et une tournée internationale en 2019.