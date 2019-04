© Copyright : Le360

Saida Fikri est une chanteuse-compositrice et joueuse de guitare maroco-américaine. Elle a dû faire face à beaucoup d’épreuves. Et c’est ainsi qu’elle a découvert et nourrit son talent en s’inspirant de questions politiques et sociales dès le début de sa carrière.

Au-delà de sa carrière en tant qu’artiste, Saida Fikri est aussi une activiste internationale pour la paix, les droits de l’Homme, et les droits des femmes en particulier. Elle sera plus tard appelée «la voix des gens sans voix».

Ayant commencé à chanter dès l’âge de 8 ans, Saida a été inspirée par un large éventail de world music. Parmi les artistes qui l’ont influencée, on cite Bob Dylan, Jacques Brel, Dolly Parton, Ray Charles et Fayrouz.

Saida Fikri a écrit sa première chanson à l’âge de 12 ans et a sorti son premier album intitulé «Nadmana» en 1994. Un an plus tard, elle sort son deuxième album intitulé «Salouni Ala’ada» qui lancera sa carrière dans l’Afrique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

En 1998, elle a sorti un album intitulé «L’Miseria» qui a contesté les politiques du gouvernement, se prononçant contre la corruption, la pauvreté et le manque de libertés. Le succès de l’album était au rendez-vous!

Plus tard, elle va sortir 7 albums entre 1998 et 2008, depuis sa nouvelle maison aux États-Unis.

Finalement, elle retourne au Maroc, en 2008, pour la première fois après 10 ans d’absence. Pour son premier concert dans son pays natal, et après tant d’années d’absence, elle a été accueillie par 170.000 fans dévoués qui ont chanté avec elle, reprenant ses chansons mot pour mot. Ce fut pour elle une expérience inoubliable et chargée d'émotion puisqu’elle lui avait donné l’impression de n’être jamais partie.

«One World» est le titre d’une de ses chansons qui reflète son rêve d’activiste et ce qu’elle veut accomplir pour l’unité mondiale, la tolérance et la paix. En 2012, Saida a lancé sa propre organisation à but non lucratif «La Fondation Saida Fikri». Une façon pour elle d’être directement impliquée dans la lutte contre la pauvreté.

L’organisation met l’accent sur la créativité et le divertissement éducatif en organisant des concerts de bienfaisance et des festivals à l’échelle mondiale. Elle participe également à la construction d’écoles et d'orphelinats dans les pays pauvres. L’objectif de la fondation étant de sauver les enfants de la pauvreté, de la violence, de la drogue et du manque d’éducation.

La fondation met également l’accent sur la diffusion de la paix partout dans le monde et l’encouragement de l’acceptation entre les nations avec des événements au service de cet effet. Saida a obtenu des titres comme «la voix pour les gens sans voix» et «Ambassadrice de la Paix et de l’Espoir» de la communauté internationale.