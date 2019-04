© Copyright : Le360

Dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire, Simo Benbachir donne la parole à une jeune et non moins talentueuse styliste, qui s'est fait une place au soleil aux USA. Découvrez sa vie et son parcours exemplaires.

Fatine Riviere a obtenu son bac au lycée français de Casablanca avant de partir en France à l’âge de 17 ans pour préparer HEC. Après quoi, elle a intégré une grande école pour obtenir un Master dans les industries du Luxe, avec pour spécialité le design haute couture et le design intérieur.

Après avoir travaillé chez la maison Chanel, elle décide de créer sa propre entreprise spécialisée dans l’habillement des stars de Hollywood et, en parallèle, elle crée une seconde entreprise spécialisée dans la decoration d’intérieur des hôtels et restaurants de Luxe.

Les célébrités lui faisant déjà confiance pour la haute couture, ils commencent alors à lui confier le design intérieur de leurs maisons aux Etats-Unis et c’est là qu’elle décide d’étendre son business et de créer une filiale aux USA, à Beverly Hills. En parallèle, avec son associé Hicham Benslimane, elle crée la marque de vêtements de Luxe nommée The Royals et ouvre un magasin à Beverly Hills.

Afin de faire de The Royals un empire, elle décide, avec son associé, de créer la branche The Royals Casa qui s’occupe de décorer les intérieurs avec le style The Royals et ainsi faire de sa marque un véritable style de vie.