Nayda F’Hollywood. EP21. Jaad Belgaid: «In mode we trust»

Ce jeune, d’origine rbatie, a foulé les podiums des défilés pour de grands noms de la mode et fait la couverture de prestigieux magazines. On le présente comme le mannequin marocain le plus connu au monde. Le360 l’a rencontré. Interview.

A tout juste 23 ans, Jaad Belgaid est le nouveau visage de la mode masculine. Du haut de sa taille (1m92), le jeune Marocain enchaîne les couvertures de magazines et foule les podiums des défilés pour les plus grands noms de la mode: Philipp Plein, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Cadet, Willy Chavarria… Petit favori de Riccardo Tisci, il a été découvert pour la première fois à Paris, sur le podium de Givenchy SS17 en janvier 2017. Depuis, le beau brun s'impose sur les podiums des Fashion Week parisiennes mais aussi milanaises et new-yorkaises. Voici ses confidences devant le micro de Le360.

Par Le360