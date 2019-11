La modestie, le buteur du club saoudien Al Nasr ne sait finalement pas ce que c’est. Il boude Hajji, fait la gueule à Renard et se dit meilleur que Ronaldo et tous les joueurs du Real et du Barça. Halilhodžić finira-t-il par composer son numéro pour qu'il puisse... réfléchir à la sélection?