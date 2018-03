© Copyright : DR

Le film ‘’12 heures’’ du réalisateur Morad El Khaoudi a remporté le Grand prix de la catégorie des téléfilms du 7ème Festival de fiction télévisuelle de Meknès,qui a pris fin mercredi soir.

Le film ‘’hawa ya hawa’’ de Chawki El Oufir s’est adjugé,lui,deux prix, à savoir la meilleure interprétation féminine remporté par l’actrice Nadia Kounda et celui de la mise en scène.

Quant au prix de la meilleure interprétation masculine, il est revenu à l’acteur Faysal Azizi pour son rôle dans le film ‘’W’’ de Said Azar.

Le jury, présidé par le réalisateur Abdelkrim Derkaoui et composé de l’actrice Naima Ilyas et du journaliste Ahmed Dafri, a décidé de ne pas attribuer le prix du scénario cette année, pour "encourager les scénaristes à œuvrer à l’amélioration de la qualité des textes".

Le jury a accordé une mention spéciale au film jordanien ‘’Tal sendiyan’’ de Hammad Azzoebi et aux acteurs marocains Abdeladim Echanaoui et Hasna Kantari.

S’agissant des feuilletons, le jury, présidé par l’actrice Fatima Khayr et composé du président de l’Union des producteurs arabes, Ibrahim Abou Dikri, et du réalisateur Mohamed Nissrat, a annoncé "Rdat lwalida" de Zakia Tahiri meilleure série. Les prix du scénario et de la réalisation ont été attribués respectivement à "Ain lhek" de Abdeslam El Kellaî et "Momo aîniya" de Hicham Jebbari.

La série "Orchidia" de Hatim Ali (Emirats arabes unis) a remporté le prix du meilleur feuilleton arabe au terme de cette édition du festival de fiction télévisuelle, initiée par l’association "Spectacle Libre".

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association "Spectacle Libre", Mahmoud Belhassen, a souligné que le festival de Meknès a réussi à se faire une place sur la scène nationale mais aussi arabe, se félicitant de la convention signée entre cette manifestation et le festival de la Rochelle (France), en vertu de laquelle les œuvres primées lors des deux rendez-vous seront projetées à Meknès et à la Rochelle.

Le festival est désormais l’occasion de mettre en avant l’évolution que connaît la production des œuvres marocaines et les efforts déployés par l’ensemble des créateurs (acteurs, producteurs, réalisateurs etc.) dans ce cadre, a-t-il ajouté, formant le vœu de voir le festival s’ouvrir davantage sur les productions arabes, tout en contribuant à l’amélioration de la qualité des œuvres marocaines sélectionnées.

A l’ouverture de ce festival, un vibrant hommage a été rendu aux acteurs marocains Aicha Mahmah et Al Mahjoub Erraji, en reconnaissance à leur contribution à l'enrichissement de la scène culturelle et artistique marocaine.

Les films et feuilletons marocains étaient présents en force lors de cette manifestation, initiée en partenariat avec le ministère de la Culture, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), la chaîne 2M, le Conseil de la région Fès-Meknès, la commune de Meknès et la Fondation Abou Dhabi de l’Information.

Etaient en compétition également, les téléfilms "amour anonyme" de Stephanie Duvivier, "le grand jour" de Hicham Lâasri, "Lâati Llah" de Samia Akariou, ainsi que les feuilletons "Momo aîniya" de Hicham Jebbari, "Ain lhek" de Abdeslam El Kellaî et "Hdidan à Guiliz" de Brahim Chkiri.

Plusieurs œuvres étrangères ont été également en lice. Il s’agit de "Orchidia" de Hatim Ali (Emirats arabes unis), "Abriaâ wa lakin" de Samir Hebchi (Liban), "Transfert" d’Olivier Guignard (France), "Sous pression" d’Andrucha Waddington (Brésil), "Plan B" de Jean-François Asselin, "Soeurs ennemies" d’Erico Séry (Côte d’Ivoire), "Tal sendiyan" de Hammad Azzoebi (Jordanie), "Mention particulière" de Christophe Campos (France) et "Un ciel radieux" de Nicolas Boukhrief (France).