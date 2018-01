Média espagnol: Tanger, l'une des destinations les plus incroyables au monde

Une vue de Cap Spartel à Tanger.

Le site d’information espagnol OK Diario a recommandé, mardi 2 janvier, de visiter la ville de Tanger, "l’une des destinations les plus incroyables au monde", et qui a pour particularité d’être très proche géographiquement de l’Espagne.