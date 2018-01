La saison 4 de MasterChef Maroc, la célèbre émission de téléréalité culinaire, a démarré, hier soir, à 21h30 sur 2M pour le plus grand bonheur de ses fans.

Cette émission familiale, dont le premier prime a eu lieu hier, invite les téléspectateurs à partager la table d’un jury composé de grands noms de la gastronomie marocaine et internationale. Cette année, les quinze candidats, choisis parmi un millier d’inscrits à travers le royaume et l’étranger, devront séduire les chefs Moha, Khadija et Meryem.

Dans chaque prime, tous les mardis soir en prime time, trois épreuves intenses constitueront le programme hebdomadaire des candidats : la boîte mystère, tant redoutée par les candidats qui devront faire appel à leur imagination pour créer à partir d’ingrédients imposés des plats gastronomiques; l’épreuve en équipe, l'offsite qui se déroule à l’extérieur de l’Atelier et enfin le Test sous Pression, soit l’épreuve de la dernière chance pour les participants qui ont le moins convaincu le jury.

Ces candidats, issus des différentes régions marocaines iront à la découverte du patrimoine culinaire des régions marocaines. Aussi, trois épreuves spectaculaires auront lieu cette année dans deux destinations étrangères: la Côte d’Ivoire et la Russie. Hors ateliers et loin de leurs repères, les candidats devront rivaliser de talent et se surpasser pour créer des plats d’exception.