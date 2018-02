© Copyright : DR

Mardi 20 février, les huit candidats encore en lice pour le trophée de "Meilleur cuisinier amateur MasterChef Maroc" étaient à Abidjan.

Après le froid hivernal et le manteau de neige de la station de ski de Michlifen, les huit candidats encore en lice pour le trophée de "Meilleur cuisinier amateur MasterChef Maroc" se sont envolés, mardi soir pour Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Deux épreuves inédites les y attendaient: la Boîte Mystère avec son lot de surprises et l’épreuve par équipe obligeant les candidats à faire preuve de cohésion et de créativité.

Produits du terroir local, couleurs et saveurs ivoiriennes ont permis aux candidats de faire voyager les jurés -à savoir, chef Moha, chef Meryem et chef Khadija- et leurs invités...

Pour rappel, chaque semaine, MasterChef Maroc rassemble sur 2M plus de huit millions de téléspectateurs, ce qui représente plus de 50% de parts d'audience.