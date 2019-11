© Copyright : DR

Eko présentera la version marocaine de l'Ecole des fans. Une maison de production marocaine a acheté les droits chez France 2 qui a cessé de diffuser l'émission, animée dans le temps par Jacques martin, en mai 2014. L'Ecole des Fans à la marocaine sera diffusée prochainement sur 2M.

L'humoriste Marrakchi Eko anime une nouvelle émission de télécrochet qui sera diffusée sur 2M. Il s'agit de la version marocaine de la célébre Ecole des fans présentée par Jacques Martin et dont les droits appartiennent à France 2. "Une maison de production marocaine a acheté les droits et 2M se charge du sponsoring et de la diffusion de l'émission, la chaîne n'est pas productrice de ce programme", confie une source à Le360.

L'émission sera au format de 52 minutes et Eko se mettra dans la peau du défunt Jacques Martin pour interviewer les enfants invités sur le plateau. La diffusion se fera probablement en prime time tous les samedi. La date du lancement n'a toujours pas été précisée.