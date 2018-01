Déchue et déçue, l'équipe de Mister Benky part en vadrouille à la «petite Suisse». Celle de Pr. El Othmani, emplie d’enthousiasme, lui emboîte le pas. Dans les autocars les transportant, l’ambiance is in the house. Mais les choses se gâtent. Découvrez l’issue de cette grande évasion.