Le PJD veut rattraper son retard par rapport aux formations politiques qui disposent de leur propre presse. Dès début décembre, il va éditer un mensuel en version papier et Web. Les détails.

L’information vient d’être relayée par le site officiel du PJD. La formation de Saâd Eddine El Othmani va se doter, dès début décembre, d’une publication mensuelle portant le nom du parti, «La revue du PJD» et elle sera déclinée en langue arabe.

Le PJD veut faire de son nouveau journal un moyen de défendre les réalisations de ses ministres et responsables locaux et régionaux. Mais aussi et surtout défendre le bilan du gouvernement que dirige le parti islamiste.

Interrogés par Le360, Mostafa Baba, l’un des responsables de la communication du parti, a affirmé que l’essentiel de la rédaction de ce nouveau support sera constituée des journalistes et rédacteurs du site pjd.ma. D’ailleurs, la direction de la publication et de la rédaction sera assurée par Ahmed Zahi, l’un des cadres du site officiel.

Contrairement à l’Istiqlal, au PPS ou à l’USFP, qui disposent chacun de deux journaux arabophone et francophone, le PJD n’a pas de journal officiel (papier). Avant, il pouvait compter sur «Attajdid» (journal du MUR où avaient officié plusieurs figures comme Abdelilah Benkirane et Mustapha El Khalfi) pour relayer ses points de vue, mais ce journal a été sabordé fin mars 2017 pour des raisons financières.