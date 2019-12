© Copyright : DR

L’édition maghrébine du site d’informations le Huffington Post vient d’annoncer sa fermeture.

La plateforme Maghreb accueillait les éditions marocaine, algérienne et tunisienne, lesquelles ont toutes trois annoncé qu’à compter du mardi 3 décembre, elles cesseraient de produire du contenu éditorial.

© Copyright : DR

C’est sur Twitter que Abdelmalek Alaoui, à la tête du HuffPost Maroc depuis son lancement en 2014, a quant à lui annoncé la fermeture de son support et ce, pour des raisons stratégiques.

«Suite aux nombreuses questions et demandes reçues, je partage ce communiqué pour annoncer que le Huffpost Maghreb, c'est terminé aujourd'hui... Merci aux équipes et la famille Huffpost , et à bientôt pour de nouvelles aventures!» a-t-il tweeté en postant un très bref communiqué de presse.

© Copyright : DR