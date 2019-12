La publicité programmatique au menu de la 3e édition des Digital Brunch

Hamza Berrada, CEO de Mediamatic à la 3e édition des Digital Brunch, le 5 novembre 2019, à Casablanca.

Mediamatic organisait, le 5 novembre dernier à Casablanca, la troisième édition des Digital Brunch, en présence de plus de 150 professionnels de la communication et du marketing. Plus de 70 annonceurs ont également répondu présent à cette édition qui avait porté sur la publicité programmatique.

La première intervention du Digital Brunch, réalisée par Michel Juvillier, fondateur de l’émission B2B The Programmatic Society, a mis en lumière l’importance grandissante du rôle de la data dans les stratégies programmatiques. De nombreux sujets connexes ont également été abordés lors de cette intervention, tels que le positionnement croissant occupé par les nouvelles places de marché («walled garden»), les nouveaux standards qualitatifs des campagnes programmatiques, la transition depuis les cookies vers les persistent ID. Hélène Chartier, DG du SRI (Syndicat des Régies Internet-France), et Eric Schnubel, DG d’IAB (Interactive Advertising Bureau- France), ont pris la relève pour présenter à leur tour les chiffres clés du programmatique en France. Ainsi, les recettes publicitaires Internet ne cessent de croître dans ce pays, alors que la valeur globale du marché publicitaire n’augmente pas, réduisant ainsi la part des médias historiques (télévision, presse, radio, cinéma et affichage). Lors du premier semestre 2019, la part du programmatique a même dépassé pour la première fois la part du non-programmatique dans les investissements display. La matinée a ensuite été clôturée par l’intervention de Badr Bouslikhane, directeur commercial du site marchand Avito, qui a décrit le double rôle qu’occupe aujourd’hui le programmatique au sein de la stratégie du pure player. -Marketing d’abord, pour optimiser l’acquisition de trafic (attirer de nouveaux utilisateurs sur le site) et la rétention client (fidéliser ceux qui se rendent sur la plateforme). -Commercial ensuite, pour monétiser l’inventaire publicitaire d’Avito, en complément des campagnes premium (vente directe). Le groupe TheNext.click, à travers les Digital Brunch, a pour principal but de vulgariser les problématiques digitales et de proposer de nouvelles stratégies relevant de ce secteur. «Nous souhaitons inscrire le Digital Brunch dans la durée et en faire le rendez-vous de référence auprès de la profession pour toutes les questions autour du digital. Il est donc nécessaire d’en faire une marque à part entière avec sa propre identité», a affirmé Hamza Berrada, CEO de Mediamatic. Rendez-vous est pris pour février 2020, pour une 4e édition des Digital Brunch.

Par Contenu de marque