L'édition 2019 du Grand prix de la presse sera étoffée par l'ajout du prix de la caricature.

La 17e édition du Grand prix national de la presse (GPNP), organisé chaque année à l'occasion de la Journée nationale de l'information en vue d’encourager les compétences médiatiques marocaines et leur rendre hommage, sera étoffée par l'ajout du Prix de la carricature, selon un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication sur le lancement de cette nouvelle édition du GPNP au titre de 2019, rendu public jeudi dernier.

Dans son communiqué, le ministère informe les journalistes travaillant dans les organes de presse nationaux que toutes les nouvelles dispositions relatives au prix de la carricature, contenues dans le décret régissant le GPNP, seront appliquées à cette 17e édition.

Les distinctions concernent plusieurs catégories, à savoir le prix de la télévision pour l'investigation et le film documentaire, le prix de la radio, le prix de la presse écrite, le prix de la presse électronique, le prix de l’agence de presse, le prix de la production journalistique amazigh, le prix de la production journalistique hassanie, le prix de la photographie, le prix du journalisme d'investigation et le prix de la carricature, ainsi qu'un prix en hommage à une personnalité du monde des médias ayant contribué à l’évolution du paysage médiatique national et à la consécration des nobles principes du métier, précise le ministère.

Il note que ce changement intervient en application des dispositions du décret 2.18.779 du 14/12/2018 modifiant et complétant le décret 2.03.729 du 07/07/2004 portant création du Grand prix national de la presse.